Естонія зробила несподівану заяву після зальоту українських дронів: що попросили у Києва

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що удари України по російських портових об’єктах є частиною самооборони. Водночас Таллінн очікує, що уламки або самі безпілотники не потраплятимуть у повітряний простір Естонії.

Про це Міхал сказав під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, пише Bloomberg.

За його словами, для Естонії очевидно, що Україна має право захищатися та бити по об’єктах, які допомагають Росії фінансувати війну.

«Для нас абсолютно зрозуміло, що Україна захищається і знищує російську машину накачування грошей, зокрема різні портові об’єкти, в межах самооборони», — заявив Міхал.

Він поклав відповідальність за ситуацію на Кремль, нагадавши, що саме Росія атакує українські цивільні об’єкти, які не є військовими цілями.

Водночас останнім часом країни ЄС фіксують випадки порушення свого повітряного простору безпілотниками. Це відбувається на тлі розширення українських ударів по російських портах та енергетичній інфраструктурі поблизу кордонів Балтійських країн і Фінляндії.

У березні один із дронів зачепив димову трубу естонської електростанції, після чого по всій країні розіслали екстрені SMS-повідомлення. У неділю вранці безпілотники знову порушили повітряний простір Естонії та Фінляндії, однак пошкоджень не спричинили.

«Наше просте прохання або повідомлення полягає в тому, що уламки з війни не повинні потрапляти в наш повітряний простір», — сказав Міхал.

Схожу позицію висловила й Фінляндія. Прем’єр-міністр Петтері Орпо під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським в Єревані підтримав Україну, але наголосив, що такі порушення повітряного простору є неприйнятними.

Міхал також визнав, що країнам ЄС і НАТО, які межують із Росією та Україною, складно відстежувати й збивати низьколітні військові дрони. За його словами, Естонія закуповує нові радіолокаційні системи та вже має засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці, 3 травня, попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.

Раніше повідомлялось, 25 квітня у Румунії після нічної російської атаки на Україну виявили уламки дронів, які пошкодили електростовп та прибудову до будинку. З авіабази Фетешті піднімали британські винищувачі Eurofighter Typhoon, які супроводжували дрони біля Рені. Мешканці Галаца повідомили про падіння об’єкта.

26 квітня у Румунії біля кордону з Україною знову знайшли уламки безпілотників. Фрагменти виявили в повіті Тулча між селами Лункавіца та Векерень. Місце оточила поліцієя, а фахівці Міноборони та розвідки проводили експертизу. Прокуратура Констанци розпочала офіційне розслідування.

