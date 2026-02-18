Естонія зробила заяву щодо ядерної зброї НАТО: що мають на увазі в Таллінні

Естонія / © Associated Press

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що в країні немає доктрини, яка б забороняла потенційне розміщення ядерної зброї союзників.

Заяву Тсакхни оприлюднило естонське видання ERR.

Він наголосив, що Таллінн не заперечуватиме проти такого кроку.

“Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка виключала б це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території”, – заявив Тсакхна.

За словами міністра, Європі не варто відкидати концепцію колективного ядерного стримування в межах Альянсу, оскільки вона залишається одним із ключових елементів безпеки.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів конфіденційні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо спільної ядерної парасольки. Очікується, що протягом цього місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті європейських країн. Утім, подібна перспектива й досі залишається незрозумілою.

Пізніше президент Польщі Анджей Навроцький заявив про необхідність розвитку власного ядерного потенціалу для безпеки країни на тлі загроз з боку Росії.

Водночас у Польщі розкритикували президента Навроцького за самовільні заяви про “ядерний проєкт”.

Крім того повідомлялось, що Словаччина взялася за модернізацію ядерних бункерів, збудованих ще за часів Холодної війни. Це відбувається на тлі безпекових ризиків, пов’язаних із війною в Україні.

