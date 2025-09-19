Естонія звернулася до НАТО через російські МіГ-31: що відомо

Крістен Міхал / © Associated Press

Естонія звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір.

Про це повідомив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у соцмережі Х.

«Винищувачі НАТО відреагували, і російські літаки були змушені втекти. Таке порушення є абсолютно неприйнятним», — зазначив Крістен Міхал.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Очільник МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

Висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила вторгнення трьох російських винищувачів до повітряного простору Естонії. Вона назвала цей інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією».