Естонія і Болгарія закликають своїх громадян виїхати з Росії

На тлі розпочатої в РФ мобілізації деякі країни світу закликають своїх громадня уникнути поїздок до країни-агресорки.

Болгарія, а також Естонія закликали відмовитися від поїздок до Росії, а також, за можливості, покинути країну.

Про це повідомили у пресслужбах Міністерств закордонних справ Болгарії та Естонії.

У болгарському відомстві наголошують, що до такого рішення прийшли "у зв'язку з погіршенням ситуації". Тим, хто перебуває в РФ, радять уникати місць масового скупчення людей, враховувати обставини і розвиток ситуації.

"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок в РФ і рекомендує знаходяться в Російській Федерації болгарським громадянам розглянути можливість якомога швидше покинути країну, використовуючи наявні в даний час засоби пересування", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголошують, що просять не їздити до РФ без крайньої необхідності "у зв'язку з військовими діями Росії". Власників подвійного громадянства попередили, що Москва їх розглядає як своїх громадян. Також естонців просять зареєструвати своє перебування на сайті МЗС.

"Ми просимо громадян Естонії, які тимчасово перебувають в Росії, зважити важливість свого перебування в Росії і, за можливості, повернутися до Естонії", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати проти Путіна, зазначив очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

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