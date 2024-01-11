Естонія підтримує завдавання ударів по території РФ західною зброєю

Президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти “військових цілей” на території Росії, яка, за його словами, “кинула виклик усьому західному світу”.

Таку заяву він зробив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, який здійснив візит до Таллінна.

“Надаючи військову допомогу, ми повинні розуміти, що на війні ми не можемо завадити знищенню військових цілей на території агресора з метою послабити військові сили противника та захистити життя українців. Тому не повинно бути обмежень у типах озброєнь, які ми постачаємо Україні”, - заявив Каріс.

Він також зазначив, що Україна потребує "більшої кількості кращої зброї", і тому західний світ має прискорити виробництво озброєнь, щоб Україна отримала те, чого вона потребує.

"І зробити це ми маємо не завтра, а сьогодні", — наголосив президент Естонії.

Нагадаємо, раніше президент Естонії повідомив, що фінансова допомога Таллінна Києву становитиме 1,2 млрд євро протягом трьох років.

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