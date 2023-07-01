Естонія підвищила штрафи за використання російської у школах: якою сумою можуть покарати

Естонія посилює штрафи для шкіл, де педагоги не дотримуються мовного законодавства.
Від 1 серпня 2023 року в Естонії зростуть штрафи для шкіл з учителями, які не володіють державною мовою і продовжують викладати російською. Штраф становитиме 9600 євро.
Про це повідомляє ERR.
На сьогодні максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент може призначати вчителям і школам, де не виконуються мовні вимоги, становить 640 євро.
Крім того, Мовний департамент отримає більше важелів впливу. Якщо досі співробітники відомства могли оцінювати рівень естонської мови вчителів на основі інтерв'ю, то з нового навчального року вони матимуть право ходити та перевіряти, що насправді відбувається на уроках.
Мер міста Нарва Катрі Райк вважає, що підвищення розміру штрафів є гарним сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.
"Зрозуміло, коли штраф 600 євро, це було смішно, це місцеве самоврядування з легкої руки платило, – але 10 000, коли в тебе п'ять директорів, тоді в тебе 50 000, і я думаю, тут міськрада починає думати, що треба робити", – сказав Райк.
За даними Мовного департаменту, в Естонії налічується близько 2500 педагогів, які недостатньо володіють естонською мовою.
Нагадаємо, від 2021 року Естонія почала відмовлятися від російської мови у школах та дитсадках.
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