Естонія попередила про лазівку Росії для мобілізації на війну ексгромадян СРСР

Голова МВС нагадав жителям країни, що воювати в Україні на боці російських окупаційних військ вважається в Естонії злочином.
Росія прагне мобілізувати на війну проти України жителів інших держав, пропонуючи свої паспорти колишнім громадянам СРСР, які на сьогодні не мають громадянства будь-якої країни.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє ERR.
Міністр звернув увагу, що в Росії набрав чинності федеральний закон, згідно з яким відкривається можливість отримати громадянство країни на пільгових умовах особам, які перебувають за межами держави.
Ляенеметс вважає спробою мобілізації проросійськи налаштованого населення пропозицію Росії про видавання своїх паспортів колишнім громадянам СРСР, які не мають нині громадянства будь-якої країни.
"Завдання Росії полягає в бажанні спонукати проросійськи налаштованих мешканців до прояву більшої лояльності, юридично пов'язавши їх із Російською Федерацією. З одного боку, в ситуації, коли Естонська Республіка визнала Росію терористичною державою, прийняття російського громадянства є чітким сигналом антиестонських настроїв", – наголосив очільник МВС.
Він попередив, що в разі набуття жителями Естонії російського громадянства ця балтійська країна зможе висилати таких осіб за свої межі.
Ляенеметс зауважив, що в особи з російським громадянством з'являється обов'язок у разі мобілізації вступати на службу до Збройних сил, які воюють зараз проти України.
"Воювати в Україні на боці російських окупаційних військ є, як відомо, в Естонії злочином, на що необхідно зважати, коли повертаєшся до Естонії", – попередив міністр.
До слова, у жовтні в ГУР Міноборони України повідомили, що російська влада боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію, бо побоюється протестів. Однак фактична мобілізація в РФ не припинялася.
Читайте також: