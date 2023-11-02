Естонія попередила про лазівку Росії для мобілізації на війну ексгромадян СРСР

Голова МВС нагадав жителям країни, що воювати в Україні на боці російських окупаційних військ вважається в Естонії злочином.

Росія прагне мобілізувати на війну проти України жителів інших держав, пропонуючи свої паспорти колишнім громадянам СРСР, які на сьогодні не мають громадянства будь-якої країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє ERR.

Міністр звернув увагу, що в Росії набрав чинності федеральний закон, згідно з яким відкривається можливість отримати громадянство країни на пільгових умовах особам, які перебувають за межами держави.

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Ляенеметс вважає спробою мобілізації проросійськи налаштованого населення пропозицію Росії про видавання своїх паспортів колишнім громадянам СРСР, які не мають нині громадянства будь-якої країни.

"Завдання Росії полягає в бажанні спонукати проросійськи налаштованих мешканців до прояву більшої лояльності, юридично пов'язавши їх із Російською Федерацією. З одного боку, в ситуації, коли Естонська Республіка визнала Росію терористичною державою, прийняття російського громадянства є чітким сигналом антиестонських настроїв", – наголосив очільник МВС.

Він попередив, що в разі набуття жителями Естонії російського громадянства ця балтійська країна зможе висилати таких осіб за свої межі.

Ляенеметс зауважив, що в особи з російським громадянством з'являється обов'язок у разі мобілізації вступати на службу до Збройних сил, які воюють зараз проти України.

"Воювати в Україні на боці російських окупаційних військ є, як відомо, в Естонії злочином, на що необхідно зважати, коли повертаєшся до Естонії", – попередив міністр.

До слова, у жовтні в ГУР Міноборони України повідомили, що російська влада боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію, бо побоюється протестів. Однак фактична мобілізація в РФ не припинялася.

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