Естонія повідомила, де союзні країни можуть відшукати зброю для України

Політики Естонії постійно думають про те, як і чим допомогти Україні. За словами прем'єр-міністерки Каї Каллас, на складах інших країн є речі, які можна передати на потреби під час війни з РФ.

Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR.

Каллас закликала "заповнити прогалини, які є". За її словами, у Мюнхені (Мюнхенська безпекова конференція - ред.) вона зустрічалася з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість.

"Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах. На все це потрібен час. Тому нам потрібно ще подумати про те, що ми можемо зробити, щоб покласти край цій війні", - сказала вона.

Каллас також оцінила пропозицію Чехії, а саме повідомлення президента країни Петра Павела про те, що у світі є 800 тис снарядів, які можна передати Україні, відповідає дійсності, то необхідно почати перемовини, щоб ці снаряди якнайшвидше були передані Україні.

"Я вважаю, що, коли чехи оприлюднили це, вони провели дослідницьку роботу і поспілкувалися. Ті країни, у яких снаряди є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні", - заявила вона.

Прем'єрка також додала, що це питання і до великих союзників. Вона заявила, що Естонія постійно думає про те, що ще може дати, щоб допомогти українцям. Каллас вірить, що на складах інших країн напевно є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли.

Вона також зазначила, що в багатьох країнах питання безпеки не стоять на першому місці.

"Якщо ми візьмемо опитування про те, які теми пов'язані з виборами до Європарламенту в різних країнах, то, по-моєму, в Данії, Польщі та Естонії головним питанням є безпека, тобто те, що хвилює людей", - повідомила політикиня.

Проте в інших країн пріоритетом серед проблем є питання клімату та міграції. На Мюнхенській конференції з безпеки вона зустрілася з кількома прем'єр-міністрами, і вони сказали, що громадська думка в їхніх країнах змінюється.

Нагадаємо, за повідомленнями західних ЗМІ, під час Мюнхенської безпекової конференції представники країн-членів НАТО в приватних розмовах обговорювали необхідність підготовки до можливого нападу Росії на одну з них. Водночас в самій штаб-квартирі на закритих брифінгах для преси говорять, що Росія не наважиться на відкрите вторгнення і буде працювати гібридними методами, так, щоб в альянсу не було шансу застосувати статтю 5.

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