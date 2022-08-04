Естонія пропонує ЄС у наступному пакеті санкцій проти РФ заборонити видавати візи росіянам

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що ЄС має ще більше ізолювати Росію. Так, очільник естонської дипломатії запропонував ЄС включити заборону на видачу віз росіянам до наступного пакету санкцій проти РФ.

Така ініціаива Естонії обговорювалася під час візиту Рейнсалу до Києва.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні підвищити ціну російської агресії за допомогою додаткових санкцій, зброї і все більшої ізоляції Росії", - заявив дипломат.

Met with the president of #Ukraine @ZelenskyyUa in #Kiyv today to discuss #Estonia´s continued aid to especially for the coming winter, and ramping up defensive aid.



We must also start with Ukraine´s reconstruction despite Russia's brutal war. #StandWithUkraine pic.twitter.com/7eRmWar7o2 — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 3, 2022

Слід зазначити, що Естонія призупинила туристичні, робочі та навчальні візи для громадян Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Уряд Естонії на чолі з прем’єр-міністром Каєю Каллас був активним прихильником жорстких санкцій проти РФ і рішуче підтримував військову допомогу Україні, витрачаючи третину свого національного оборонного бюджету.

Окремі країни-члени ЄС, зокрема країни Балтії та Чехія, ввели обмеження на видачу віз для громадян Росії на додаток до припинення прямих рейсів з Росії. Однак загальноєвропейська візова заборона ще не досягла консенсусу в блоці.

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, скільки росіян подалися на українську візу протягом першого місяця дії такого режиму.

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