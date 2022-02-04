Естонія роздумує над наданням Україні додаткового оборонного озброєння через російську агресію

Міноборони надіслало Естонії список з необхідним переліком озброєння.

Посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що вони роздумують над додатковою військовою допомогою Україні через зростання кількості Збройних сил РФ біля наших кордонів.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Суспільному".

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За його словами, Естонія працює з Міністерством оборони України щодо надання ЗСУ додаткового оборонного озброєння. Він наголосив, як тільки уряд ухвалить рішення, Естонія передасть військову допомогу нашій армії для захисту кордонів.

"Ми нині працюємо з українськими інституціями, зокрема Міністерством оборони, над тим, що ще можемо надати. Вони поділилися з нами переліком, що саме є найбільш затребуваним, і ми дивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, але, ймовірно, у нас є щось інше. Уряд ухвалює рішення — якщо воно позитивне, ми передаємо зброю", - сказав посол Естонії.

Окрім цього, він згадав про те, що найближчими днями надійдуть протитанкові ракети комплекси Javelin, які раніше Естонія передала. За його словами, їхню точну кількість озвучать публічно.

Нагадаємо, раніше Естонія, Латвія та Литва, які є союзниками по НАТО, отримали необхідні дозволи від Сполучених Штатів на швидку відправку зброї та продовження поставок озброєння до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin та ракети Stinger класу "земля-повітря".

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