Естонія відреагувала на страту українського полоненого: закликають не допускати росіян до Олімпіади

Таллінн одним з перших відреагував на звірство окупантів.

Після оприлюднення у Мережі відео зі стратою українського полоненого солдатом РФ Естонія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян до Олімпійських ігор.

Про це естонський міністрі закордонних справ Урмасу Рейнсалу написав у своєму Twitter.

За словами дипломата, доки окупаційні війська Росії вчиняють звірства в Україні - МОК вирішує, чи допускати російських спортсменів до міжнародних змагань.

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?", наголосив Рейнсалу.

До слова, керівник МЗС Естонії одним з перших іноземних політиків відреагував на чергове звірство російської армії.

Жорстока страта полоненого військового

У Мережі 11 квітня з’явилось відео, як російські окупанти відрізають голову українському полоненому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів вчинив свій злочин.

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на злочин країни-агресорки Росії. За його словами, "це відео Росії - якою вона є". Президент каже, що це не випадковість чи епізод, бо це повторюється. Як приклад, згадав злочини росіян у Бучі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росії із Ради безпеки ООН та України. Він назвав Росію гіршою за терористичну організацію "ІДІЛ".

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