Естонія відреагувала на страту українського полоненого: закликають не допускати росіян до Олімпіади

Таллінн одним з перших відреагував на звірство окупантів.
Після оприлюднення у Мережі відео зі стратою українського полоненого солдатом РФ Естонія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян до Олімпійських ігор.
Про це естонський міністрі закордонних справ Урмасу Рейнсалу написав у своєму Twitter.
За словами дипломата, доки окупаційні війська Росії вчиняють звірства в Україні - МОК вирішує, чи допускати російських спортсменів до міжнародних змагань.
"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?", наголосив Рейнсалу.
До слова, керівник МЗС Естонії одним з перших іноземних політиків відреагував на чергове звірство російської армії.
Жорстока страта полоненого військового
У Мережі 11 квітня з’явилось відео, як російські окупанти відрізають голову українському полоненому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів вчинив свій злочин.
Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на злочин країни-агресорки Росії. За його словами, "це відео Росії - якою вона є". Президент каже, що це не випадковість чи епізод, бо це повторюється. Як приклад, згадав злочини росіян у Бучі.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росії із Ради безпеки ООН та України. Він назвав Росію гіршою за терористичну організацію "ІДІЛ".