Естонія, як і Фінляндія, може закрити прикордонні пункти з Росією

Міграційний тиск з боку Росії на фінський кордон зріс, а 16 листопада до Естонії з РФ хотіли потрапити 8 громадян Сомалі, які не мають права на в'їзд, повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

До Естонії з території РФ намагалися потрапити вісім громадян Сомалі, які не мають дозволу на в'їзд. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Водночас керівник прикордонної служби Вейко Коммусаар повідомив, що країна слідом за Фінляндією може закрити одразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Postimees, а також із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Естонії, пише видання ERR.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що громадяни Сомалі намагалися в'їхати до країни через Нарву.

"Через відсутність шенгенської візи або посвідки на проживання їм (громадянам Сомалі — ред.) була на кордоні оформлена заборона на в'їзд, їх відправили назад до Російської Федерації", — сказав він.

За словами міністра, вони помітили на прикордонних пунктах з російського боку "ще кілька подібних осіб".

"Можливо, там щось відбувається. На даний момент ситуація не отримала подальшого розвитку... Громадяни Сомалі навряд чи самі все це придумали", — додав він.

За словами міністра, міграційний тиск на фінський кордон посилився, тож Росія не повинна пускати в Європу людей без законних підстав, проте робить це.

"Ми вже можемо назвати це гібридною атакою. Це робиться дуже свідомо, люди приходять до нас, починають просити притулку і міжнародного захисту, а ми повинні почати їх розміщувати і приймати", — сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Тим часом Вейко Коммусаар висловився щодо рішення Фінляндії закрити чотири пункти пропуску.

"Це, звичайно, може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, виявляться на естонських прикордонних переходах", — заявив керівник прикордонної служби.

Ймовірність закриття прикордонних переходів на естонсько-російському кордоні

Як наголосив керівник прикордонної служби, в'їзд до ЄС через Естонію можливий лише для тих, хто має на це всі законні підстави.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні, це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску", — пояснив Коммусаар.

Нагадаємо, Фінляндія повністю закриває чотири пункти пропуску на кордоні з Росією у відповідь на велику кількість нелегальних мігрантів. Наразі через Росію до Фінляндії масово приїжджають громадяни Іраку, Ємену й інших країн. У Фінляндії вони просять притулку.

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