Естонія заборонила в'їзд до країни російським артистам-путіністам Кіркорову та Гагаріній

Естонія заборонила в'їзд до країни російським артистам-путіністам Кіркорову та Гагаріній

Від 22 квітня російським виконавцям Філіпу Кіркорову та Поліні Гагаріній заборонили п'ять років в'їжджати до Естонії.

Відповідне рішення уряд країни прийняв через те, що артисти підтримують політику російського диктатора Путіна.

Про це повідомило естонське видання ERR.

В обох виконавців були заплановані концерти в Естонії. Кіркоров мав виступити 27 травня, а Гагаріна – 23 вересня.

Зазначимо, на початку квітня Талліннська міська управа запропонувала скласти список так званих артистів-путіністів та заборонити їм в'їзд до Естонії.

Нагадаємо, співак Філіп Кіркоров жодного слова не сказав про війну в Україні та бомбардування і знущання російських солдатів із мирних мешканців Бучі, Маріуполя та інших міст. Зате він підтримав свою подружку Оксану Марченко, чоловіка якої затримала СБУ.

Філіп Кіркоров / instagram.com/fkirkorov

Співачка Поліна Гагаріна виступала на концерті, приуроченому річниці незаконної окупації Криму. Окрім цього, виконавиця підтримує російських військових, які вбивають невинних людей та знищують міста.

Поліна Гагаріна / instagram.com/gagara1987

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