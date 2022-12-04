Естонія закупить у США шість установок HIMARS з ракетами дальністю до 300 км

США продадуть Естонії шість пускових установок HIMARS з ракетами, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Про це повідомив Державний центр оборонних інвестицій Естонії.

У повідомленні вказується, що США та Естонія підписали контракт на поставку шести РСЗВ HIMARS, які виготовляє компанія Lockheed Martin. Сума підписаного контакту становить понад $200 мільйонів.

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Керівник відділу озброєнь Центру оборонних інвестицій Естонії Раміль Ліпп заявив, що це найбільший оборонний контракт в історії країни.

Він заявив, що поставка має відбутись у 2024 році. В пакет зброї входять боєприпаси, які можуть вражати цілі на відстані від 70 до 300 кілометрів.

Ліпп не уточнив, якої саме модифікації ракети будуть поставлені, але саме ракети ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 кілометрів. Україна давно просить США про поставки таких ракет, але поки що отримувала лише ракети, з дальністю 70-80 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС Литви закликали НАТО "зберігати спокій та негайно надати Україні танки".

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур не вважає, що військова міць Росії критично ослаблена навіть після дев’яти місяців війни в Україні.

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