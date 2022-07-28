Естонія запровадила нові санкції проти росіян: тепер на роботу і навчання до країни - зась

Уряд Естонії схвалив санкцію, яка обмежує громадян Росії подавати документи на дозволи на проживання або візи з метою навчання в Естонії.

Крім того, відтепер громадяни Росії та Білорусі можуть реєструвати короткострокову роботу лише за наявності дійсної візи, виданої Естонією.

Про це йдеться на сайті МЗС Естонії.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу підкреслив, що невиправдана війна Росії проти України не лише грубо порушує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, але й загрожує безпеці Естонії та Європейського Союзу.

"Продовження санкцій проти Росії має важливе значення для забезпечення невпинного тиску на країну. Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, це матиме позитивний ефект для нашої власної безпеки", - кажуть в Естонії.

Зазначається, що короткострокове працевлаштування громадян Росії та Білорусі з легальним видом на проживання, виданим іншою державою-членом, більше не реєструватиметься, а тому вони додатково не зможуть подати заяву на довгострокову візу з метою короткострокового працевлаштування.

"Цією поправкою ми усунемо сценарії, коли короткострокова шенгенська віза подається з метою туризму, наприклад, з іншої країни-члена, щоб обійти чинні санкції", — додав очільник МЗС Естонії.

Нагадаємо, раніше влада Естонії вирішила не допускати тенісистів з Росії та Білорусі до змагань на своїй території.

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