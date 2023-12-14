Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану вздовж кордону з Росією

Цього тижня Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану вздовж свого південного кордону із Росією.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец для POLITICO.

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За його словами, після 2025 року "східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням, системами безпеки та спостереженням за безпілотниками".

Журналісти пишуть, що Естонія хоче посилити охорону свого кордону, оскільки "зростає занепокоєння щодо недружніх дій Росії щодо інших країн ЄС".

Варто зазначити, що Фінляндія закрила свої пункти пропуску після того, як Гельсінкі звинуватила Росію в тому, що вона допомагає мігрантам перетнути їхній кордон. Згодом д ва пункти пропуски знову відкрили , але "вони все ще побоюються, що Москва спробує використовувати потоки мігрантів як зброю".

"У нас немає посиленого тиску. Але, звичайно, ми готові, якщо це станеться", - сказав Ляанемец, стоячи біля огорожі з видом на російську територію.

Він додав, що Естонія подала заявку на отримання фінансування від ЄС для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження та радіолокаційний моніторинг позицій.

Нагадаємо, Естонія звинуватила Росію в "гібридному нападі".

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