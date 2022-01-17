Естонія заявила про готовність розмістити на своїй території 5 тис військових від НАТО

Естонія заявила про готовність розмістити на своїй території 5 тис військових від НАТО

Якщо військові залишатимуться в країні тривалий час, для них збудують нові казарми.

У Міністерстві оборони Естонії заявляють, що країна готова прийняти сили швидкого реагування НАТО, аби укріпити Балтійський регіон.

Про це пише ERR з посиланням на канцлера Міноборони Естонії Кусті Сальма.

"Ми чітко бачимо, що щодо політики стримування Балтійський регіон слід зміцнити. Є чіткі плани, як це зробити у разі потреби", - зазначив він.

За словами Сальма, Естонія готова розмістити на своїй території близько 5 тис військових від сил швидкого реагування НАТО.

"У Тапа є територія для прийняття союзників, де можна складувати обладнання, зброю та роздавати її підрозділам. Щоб підрозділи могли переміщатися звідти", – додав канцлер.

Сальм також зазначив, якщо для солдатів не вистачить місць у казармах, їх можна буде розмістити в наметах. А в разі, коли військові залишатимуться в країні тривалий час, для них збудують нові казарми.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв'ю, що члени-країн НАТО готові обговорювати з Російською Федерацією питання про скорочення озброєнь, включаючи ядерні.

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