Естонія звинуватила Росію в "гібридному нападі": подробиці

Міністр внутрішніх справ Естонії звинуватив Росію у "гібридній операції" з доставки мігрантів до кордону, яка має на меті підірвати безпеку і викликати занепокоєння населення балтійської держави.

За минулий тиждень близько 30 мігрантів, переважно з Сомалі та Сирії, намагалися потрапити до Естонії з Росії через пункт перетину кордону в Нарві. Жоден з них не попросив притулку, і всі вони були повернуті назад.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Естонії, пише Reuters.

Естонія готується закрити пункти пропуску з Росією, якщо "міграційний тиск з боку РФ посилиться", і боротися з мігрантами, якщо вони намагатимуться потрапити за межі офіційних пунктів пропуску.

"На жаль, є багато ознак того, що до цього причетні російські прикордонники та, можливо, інші відомства. Відверто кажучи, міграційний тиск, який триває на східному кордоні Європи, є операцією гібридного нападу", - сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемец.

У Росії ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, раніше Фінляндія закрила всі чотири пункти на південному перетині кордону з Росією через потік нелегальних біженців із Сомалі. Нині Фінляндія передислокувала свої військові сили до кордону з Росією. Якщо ситуація погіршуватиметься, то закриються всі пункти пропуску з країною-агресоркою.

Після цього влада Норвегії також заявила, що готова до закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією. Як зазначив очільник уряду Норвегії, закриття кордону з державою-агресоркою може відбутися “в разі потреби”.

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