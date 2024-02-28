Естонський генерал: розмови про західні війська в Україні – сигнал для Москви

Путін має отримати потужний сигнал з огляду на розмови про ймовірне відправлення військ НАТО до України.

Обговорення європейськими лідерами ймовірності відправлення до України західних сухопутних військ є сигналом для Росії.

Таку думку висловив естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі, пише ERR.

"З одного боку, це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, сигнал для Росії, що Європа готова й надалі допомагати Україні і робити свій внесок", – сказав Вялі.

За його словами, у європейських країн є можливість відправити свої війська на допомогу Україні, але питання в тому, чи є в цьому сенс.

За оцінкою генерала, в України достатньо власних людських ресурсів, а від Європи очікують допомоги насамперед у вигляді зброї та техніки.

"Сьогодні йдеться не про те, що Україні не вистачає солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння", – наголосив Вялі.

Війська НАТО можуть відправити до України

На Заході раптово заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України. Це питання час від часу з'являється в інформаційному просторі. Але 26 лютого під час зустрічі в Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому введення західних військ до України – цілком реальний сценарій.

“Але в цьому питанні в майбутньому нічого не варто виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну”, – зазначив він.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне роз'яснив слова президента Макрона і пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення до України не братимуть участі в бойових діях, а можуть бути залучені до розмінування, кіберзахисту, виробництва зброї на місці тощо.

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