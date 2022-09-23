"Етнічне чищення": на Банковій прокоментували масову мобілізацію в Бурятії та Якутії

Агресорка Росія мобілізує на війну багато чоловіків в національних республіках – Бурятії та Якутії. В Офісі президента Володимира Зеленського вважають цю кількість непропорційною, а тому називають це "справжнім етнічним чищенням".

Про це у своєму Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Непропорційна масова примусова мобілізація в національних республіках Росії – Бурятії, Якутії – це справжні етнічні чищення місцевого населення з боку Москви. Народам РФ настав час згадати про національну гідність і не відправляти своїх дітей помирати на чужій війні", – наголосив Подоляк.

Як повідомлялося, в Бурятії почали масово вручати повістки чоловікам, які не підпадають під критерії часткової мобілізації. Так, повістки вручають багатодітним батькам, студентам і чоловікам, які не служили в армії.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потрапляють військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

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