Евакуація тривала дві доби: у грузинському регіоні Тушетії завершили рятувальну спецоперацію

Вивозили як місцевих, так і туристів, які подорожували групами у горах.

Два дні евакуації і 200 врятованих людей. У високогірному грузинському регіоні Тушетії завершили рятувальну спецоперацію.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 вересня.

Минулої п'ятниці там пройшла сильна злива, зсуви ґрунту пошкодили дорогу - єдину, яка сполучає місцеве селище Омало із містом Кахеті. Цей шлях вважають одним з найнебезпечніших у світі.

До порятунку одразу залучили гелікоптери грузинського МВС. Щоправда, охочих тікати було так багато, що спецоперація розтягнулася на дві доби. Вивозили як місцевих, так і туристів, які подорожували групами у горах.

Новини світу: в грузинському регіоні Тушетії завершили рятувальну спецоперацію

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