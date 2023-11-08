Евакуація українців із Гази: у МЗС розповіли подробиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із Сектора Гази евакуювали 43 українців. Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів подробиці евакуації громадян із палестинського анклаву.

Про це він написав у Facebook.

Так, за його словами, зараз українці перебувають в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів.

"За підсумками кропіткої дипломатичної роботи наші консули зустріли українців на КПП "Рафах", забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування, готується подальший переліт до однієї із сусідніх з Україною країн", - розповів він.

Ніколенко також додав, що евакуація громадян України із Сектору Гази продовжується. Нині активно задіяні посольства України в Ізраїлі та Єгипті та інші причетні українські відомства. Питання евакуації українців перебуває на особистому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано. Враховуючи обмежену пропускну здатність КПП "Рафах", евакуація відбувається виключно в межах погоджених причетними місцевими відомствами списків іноземців", - резюмував речник МЗС України.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що на евакуацію із Сектора Гази очікують 367 українців.

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