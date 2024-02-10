Евакуація українців із Сектора Гази: у ГУР розкрили деталі спецоперації

Головне управління розвідки Міноборони України було відповідальне за порятунок українців із Сектора Гази. Офіцер ГУР з позивним "Двадцять Перший" розкрив деталі спецоперації.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Завдання отримали одразу 7 жовтня 2023 року… Розробляли декілька варіантів евакуації, але завжди щось іде не за планом, завжди є якісь ризики. Це була така активна гра, в якій нам довелось весь час ухвалювати нові рішення", - пригадав розвідник.

За словами офіцера розвідки, було декілька етапів евакуації. Перший – це подання списків громадян для затвердження, потім українців у певні дні виводили з території Гази. Перші люди були евакуйовані 7 листопада. Був реалізований план через офіційну евакуацію зеленим коридором.

"Ми вийшли одразу після громадян Сполучених Штатів… Ми вийшли швидше, ніж громадяни Російської Федерації, що так само було приємним результатом нашої роботи", - сказав розвідник.

Операція з евакуації українців закінчилася у грудні 2023 року, коли вийшла третя група громадян, яка була найбільшою. Далі евакуація проводилася меншими групами за участю посольства.

Нагадаємо, Ізраїль готує велику операцію на півдні Сектора Гази.

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