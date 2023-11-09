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Евакуація українців з Гази: ГУР показало перші фото

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Евакуація українців з Гази: ГУР показало перші фото

Евакуація українців з Сектора Гази / Фото: ГУР Міноборони

На фото евакуйованих з Сектора Гази українців – переважно жінки та діти.

Головне управління розвідки Міноборони показало фото першої евакуації українців із Сектора Гази, яка відбулася напередодні.

Відповідні знімки опубліковані у Телеграм-каналі ГУР 9 листопада.

Нагадаємо, із Сектора Гази 7 листопада була евакуйована перша група українців, а саме 43 людини. Президент України Володимир Зеленський інформував, що держава допомогла евакуювати і 36 громадян Молдови.

Українська військова розвідка виклала фото з евакуйованими українцями, на яких видно здебільшого жінок та дітей у залі очікування. У публікації розвідки не вказано, де саме були зроблені знімки.

Операцію з порятунку українців за наказом міністра оборони здійснюють співробітники ГУР спільно з МЗС під загальним керівництвом президента.

Евакуація українців з Сектора Гази / © ГУР Міноборони
Евакуація українців з Сектора Гази / Фото: ГУР Міноборони
Евакуація українців з Сектора Гази / © ГУР Міноборони
Евакуація українців з Сектора Гази / Фото: ГУР Міноборони
Евакуація українців з Сектора Гази / © ГУР Міноборони
Евакуація українців з Сектора Гази / Фото: ГУР Міноборони
Евакуація українців з Сектора Гази / © ГУР Міноборони
Евакуація українців з Сектора Гази / Фото: ГУР Міноборони

До слова, 7 листопада посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук інформував, що у списку на евакуацію з Сектора Гази – 367 українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Місяць війни в Ізраїлі! Ґаза в оточені, звільнення заручників та "гуманітарне перемир'я"

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Дата публікації
Перегляди
460
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