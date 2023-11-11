Евакуація українців з Сектору Гази: як намагається заважати РФ — посол в Ізраїлі

У відсотковому співвідношенні Україні вдалося евакуювати більше громадян, ніж більшості наших країн-партнерів.

Із Сектору Гази, де ізраїльська армія веде бойові дії проти бойовиків ХАМАСу, вдалося вивести понад 200 українських громадян. При цьому дипломатичне представництво РФ намагається посіяти зневіру в евакуації серед українців.

Про це в суботу, 11 листопада, говорив в ефірі національного телемарафону посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Сьогодні вночі кордон "Рафах" з Сектора Газу до Єгипту перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість на цю хвилину складає 214 людей. Плюс 9 молдаван, яких ми будемо евакуйовувати разом з нашими громадянами”, - повідомив український дипломат.

За його інформацією, в аеропорту Каїра пройшли реєстрацію приблизно 160 осіб — громадян України і Молдови, які найближчим часом покинуть країну евакуаційним рейсом до Кишинева.

“Можу сказати, що в відсотковому співвідношенні нам вдалося сьогодні евакуювати більше громадян, ніж більшості наших країн-партнерів", - відзначив Євген Корнійчук.

При цьому, стверджує український дипломат, російське дипломатичне представництво створює перешкоди українцям, ставлячи під сумнів допомогу від України.

"Сіють невіру серед людей, що вас Україна забула, вас Україна не евакуює. Що ми надамо транспорт безкоштовний до РФ. І я пам’ятаю позаминулого року, коли ми проводили евакуацію, росіяни обдзвонювали наших громадян і розповідали , що українці вас кинуть - їдьте з нами", - розповів посол.

Він підкреслив, що зараз скористатися такою "послугою" РФ просто неможливо, тому що заявки до компетентних органів Ізраїлю та Єгипту подає кожна держава тільки на своїх громадян.

"Якщо вони навіть захочуть, вони не зможуть вивезти наших громадян... У них просто не приймуть заявки на інших іноземних громадян", - пояснив Євген Корнійчук.

Нагадаємо, 11 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира ХАМАС, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі, не даючи їм евакуюватися.

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