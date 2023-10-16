Евакуація з Ізраїлю: українка розповіла, що було не так з першим рейсом

Українка поскаржилася, що квитки на рейс були платними, а на борту було багато чоловіків, хоча, на її думку, в першу чергу треба було вивозити жінок і дітей,

У неділю, 14 жовтня, із аеропорту "Бен Гуріон" у Тель-Авіві вилетів перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України.

Українка Оксана Соколовська у коментарі "Радіо Свобода" розповіла, як зуміла потрапити на цей рейс і вказала, що було не так з організацією евакуації.

Що не так з евакуацією

Соколовська скаржиться, що була змушена була купувати квитки на літак для себе і трьох дітей по 415 євро за кожен, незважаючи на те, що МЗС називає ці рейси евакуаційними і спочатку обіцяло, що вони будуть безкоштовними.

Водночас, пані Оксана визнає, що інші комерційні рейси ще дорожчі – їхня ціна сягає 2000 євро.

Українка прокоментувала заяву посла України в Ізраїлі, що є певна пріоритетність під час евакуації.

"Немає ніякої пріоритетності. Всі, хто був на цьому літаку, всі, хто летів разом з нами, всі сплачували кошти. Я вважаю, що в першу чергу треба було вивозити жінок і дітей, а не чоловіків, але чоловіків на рейсі було досить багато", – зазначила Соколовська.

Українців з Ізраїлю евакуювали до Румунії: що далі

За її словами, у посольстві України в Ізраїлі попередили співвітчизників, що після прибуття літака до Румунії дипустанова не несе за них відповідальності.

"Далі, як то кажуть, крутіться самі. Але є міжнародні організації, які взялись допомогти українцям та поселили. Ми от зараз живемо в готелі, нас поселили на дві доби безкоштовно", – розповідає жінка.

Вона каже, що знову за власний кошт купує квитки на потяг і автобус, щоб тепер повертатися в Україну.

Соколовська разом із дітьми поїхала до Ізраїлю наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час нападу ХАМАС сім'я жила в місті Рішон Лі Цеон.

Що каже посол України в Ізраїлі

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук визнав, що коштів на те, щоб організувати евакуаційний рейс за рахунок держави, зараз немає.

Він запевнив, що шукає і в Україні, і в Ізраїлі благодійників та спонсорів, які могли б допомогти у цьому питанні.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня, з Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс із 155 громадянами України на борту.

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