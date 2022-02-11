Низка країн закликала своїх громадян не мандрувати до Україну та залишити її територію / pixabay.com

Ланцюгова реакція: які країни після заяви Байдена закликали своїх громадян їхати з України

Ланцюгова реакція: які країни після заяви Байдена закликали своїх громадян їхати з України

МЗС цих країн прямо попереджають своїх громадян про загрозу від Росії та Білорусі.

МЗС Великої Британії, Ізраїлю, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Латвії закликали своїх громадян залишити Україну. Перед цим такі заклики зробили Японія, Південна Корея та особисто сам президент США Джо Байден.

Свої повідомлення зовнішньополітичні відомства опублікували на офіційних сайтах.

"Управління закордонних справ, співдружності та розвитку сьогодні (п’ятниця, 11 лютого) оновило свої рекомендації щодо подорожей до України, а тепер рекомендує громадянам Великої Британії не їздити до України", ­– йдеться у повідомленні британського МЗС.

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Ізраїль, окрім того, евакуює сім’ї своїх дипломатів.

"У зв’язку із загостренням ситуації в Україні, МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам Ізраїлю, які перебувають в Україні, переглянути необхідність перебування в країні та уникати наближення до зон підвищеної небезпеки. МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю утриматися від поїздок до України… Услід за оприлюдненням попередження щодо поїздок до України, МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів", – повідомили в посольстві Ізраїлю в Україні.

"У зв’язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою, Міністерство закордонних справ інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, щодо розгляду можливості тимчасового виїзду з території цієї країни", – повідомили в чорногорському МЗС за закликали постійно контактувати з посольством країни в Україні.

У Нідерландах своїм громадянам повідомили, що у зв’язку з нарощуванням російських військ на кордонах РФ та Білорусі з Україною, посилюється напруга і ситуація там небезпечна.

"Код кольорів для України – помаранчевий і червоний. Це пов’язано зі зростанням напруженості у відносинах з Росією та невизначеністю щодо цього. Через цю невизначеність рекомендується відкласти будь-яку подорож. Якщо ви перебуваєте в Україні, подумайте, чи справді вам все ще потрібно залишатися там", – йдеться у повідомленні.

МЗС Норвегії у зв’язку з серйозною та непередбачуваною ситуацією з безпекою рекомендує своїм громадянам не виїжджати до Україну та закликає залишити країну.

"Міністерство закордонних справ також рекомендує не виїжджати або перебувати в Росії ближче ніж 250 км від українського кордону. Причиною цього є напружена ситуація з безпекою та значне нарощування сили. З цієї ж причини Міністерство закордонних справ також рекомендує не їздити по всій Білорусі, крім столиці Мінська. Зміни в рекомендаціях щодо подорожей набувають чинності негайно", ­– повідомили а МЗС Норвегії.

"Враховуючи серйозну загрозу безпеці, яку становить Росія на кордонах України, та ймовірну загрозу загострення ситуації, Міністерство закордонних справ закликає громадян Латвії найближчим часом покинути Україну", – повідомили в МЗС Латвії.

Там рекомендували для повернення додому скористатися будь-яким із доступних безпечних видів транспорту – повітряним або наземним маршрутом до або через країни-члени ЄС/НАТО.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

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