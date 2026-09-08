Ейфелеву вежу закрили через скандал із дискримінацією жінок: що сталося

У Франції закрили Ейфелеву вежу / © Associated Press

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Цього тижня одна з найвідоміших пам’яток світу — Ейфелева вежа, що у Франції, опинилася в центрі гучного міжнародного скандалу, який призвів до закриття об’єкта. Причиною обурення став приватний візит релігійної делегації, через який співробітниці комплексу зазнали дискримінації за статевою ознакою.

Про це повідомляє Bored Panda.

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Ейфелева вежа призупинила роботу через гучний скандал: жінкам-працівницям наказали «стати непомітними»

Подія вже спричинила протести персоналу, політичний резонанс та офіційне розслідування з боку влади Парижа.

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Конфлікт спалахнув у суботу, 5 вересня, під час ранкового приватного туру делегації з приблизно 100 осіб, пов’язаних із релігійною організацією BAPS. Візит був приурочений до відкриття та освячення першого великого індуїстського храму організації у Франції, розташованого в передмісті Буссі-Сен-Жорж.

У межах урочистостей BAPS організувала серію культурних і релігійних заходів у столиці, проте саме візит до Ейфелевої вежі переріс у масштабне протистояння.

За даними компанії-оператора вежі SETE, представники BAPS звернулися з проханням організувати візит так, щоб максимально обмежити «взаємодію з жінками». Керівництво пам’ятки пішло назустріч релігійній групі: жінки-співробітниці отримали вказівку залишити свої робочі місця або уникати зон, де проходила делегація, а на їхні позиції тимчасово перевели колег-чоловіків. Працівниці заявили, що від них фактично вимагали «зробити себе непомітними».

Таке рішення викликало обурення серед персоналу. Представниця профспілки Діан Давуан назвала ситуацію «принизливою», наголосивши, що жінок змусили покинути робочі місця виключно для того, щоб «замінити їх чоловіками». У колективній заяві робітників зазначалося, що керівництво «відсунуло, замінило та зробило непомітними» жінок через їхню стать.

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Протест швидко переріс у страйк, і вже у понеділок, 7 вересня, Ейфелева вежа змушена була повністю закрити двері для відвідувачів.

Інцидент сколихнув і соціальні мережі, де дії адміністрації викликали хвилю шквальної критики. Користувачі висловили подив щодо того, чому французька інституція взагалі погодилася на подібні вимоги. У коментарях переважно можна було прочитати таке:

«Чому французька інституція погодилася на це абсурдне рішення???»

«Раніше ченці йшли в гори чи пустелі, щоб уникнути взаємодії з живими. Тепер вони приходять до Ейфелевої вежі, а всі інші мають йти в гори?»

«Навіщо взагалі їм потакати? Ставайте в чергу і купуйте квитки!»

«Керівництво Ейфелевої вежі повинно було просто відмовитися виконувати це, і нічого б із цього не сталося!!»

Реакція французької влади

На ситуацію гостро відреагували й французькі можновладці. Мер Парижа Еммануель Грегуар заявив, що ситуація є неприпустимою. Він наголосив, що рівність між жінками та чоловіками ніколи не закінчиться біля підніжжя французьких пам’яток.

Колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь наголосив, що жодна культура чи віра не може вказувати жінкам на їхнє місце у Франції, а голова Національної асамблеї Яель Брон-Піве відхилила ідею про те, що жінки мають поступатися місцем на догоду іноземним гостям.

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У відповідь на скандал президент компанії SETE Аріель Вейль назвав подію «неприпустимою» та підтвердив відданість принципам гендерної рівності. Адміністрація визнала помилку, зазначивши, що не повинна була приймати умови гостей, які суперечать базовим цінностям організації.

Як відреагувала релігійна спільнота гостей

Зі свого боку, організація BAPS оприлюднила вибачення, запевнивши, що серйозно ставиться до занепокоєння громадськості, хоча й заперечила навмисне обмеження доступу стороннім особам.

«Зважаючи на розмір нашої делегації, візит був організований у координації з командами Ейфелевої вежі на початку звичайного робочого часу, щоб якомога більше обмежити будь-які незручності для інших відвідувачів», — написали у BAPS.

Також там додали, що через їхній візит нікому не відмовили у можливості відвідати вежу. У релігійній організації перепросили за те, що завдали комусь незручностей.

Як з’ясувалося пізніше, спеціальні умови візиту були пов’язані з суворими обітницями безшлюбності (Нішкам Дхарма), яких дотримуються ченці цього індуїстського ордену. Згідно з їхнім релігійним кодексом, ченцям суворо заборонено торкатися жінок, розмовляти з ними або навмисно на них дивитися.

Водночас доказів того, що самі члени делегації особисто вимагали від працівниць вежі залишити свої робочі місця, наразі немає — рішення про усунення жінок приймалося безпосередньо менеджментом пам’ятки. Наразі паризькі правоохоронці та влада продовжують розслідування обставин інциденту.

В Іспанії закрили курорт через археологічну знахідку

Нагадаємо, в іспанському Аліканте під час робіт із відновлення берегової лінії на пляжі Альмадраба робітники випадково виявили мармурову голову римської епохи I–II ст. н. е.

Знахідка має висоту 22,22 см та ширину 19,78 см, добре збереглася й вирізняється якісною роботою в елліністичному стилі з рисами, характерними для Афродіти чи Венери. Дослідники припускають, що скульптура прикрашала віллу заможного римлянина, а сама територія з 2009 року має статус археологічної зони через раніше виявлені залишки античного маєтку.

Попри значущість території, місцева влада розпочала там масштабне будівництво, яке тепер повністю зупинено задля проведення розкопок. Окрім мармурової голови, в цій зоні також знайшли фундаменти давніх будинків, кераміку та монети. Через високу історичну цінність артефактів муніципалітет Аліканте заморозив проєкт реконструкції пляжу, а відкриття курортної зони до літнього сезону відклав на невизначений термін.

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