F-16 для України: Шаппс припустив, яку роль винищувачі відіграють у війні

Винищувачі F-16 мають, ймовірно, вже прибули до України. Літаки стануть вирішальними у боротьбі проти РФ.

Про це написав колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"F-16, які прибувають в Україну, є ключовим моментом проти Путіна та його Су-35", – зазначив ексголова Міноборони Великої Британії.

Як наголосив Шаппс, після випуску першої української льотної групи в березні, Великобританія та союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати українську битву за небо.

Нагадаємо, Bloomberg написало про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16 після тривалого очікування. За інформацією видання, кількість літаків невелика.

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