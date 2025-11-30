F-35 провели операцію під носом у ППО Ірану: чому ракети не спрацювали

F-35 / © Associated Press

Повітряні сили США вперше офіційно розкрили роль винищувачів п’ятого покоління F-35A в операції “Опівнічний молот” (Midnight Hammer), під час якої у червні американські війська завдали ударів по іранських ядерних об’єктах.

Про це розповідає Defense Express.

F-35 працювали по ППО Ірану — і противник не зміг їх виявити

У місії брали участь 125 літаків, включно з 7 бомбардувальниками B-2, які скинули 14 важких протибункерних бомб GBU-57. Формально операцію назвали успішною, однак незалежні оцінки свідчать: шкода для іранської ядерної програми виявилася меншою за очікування.

F-35 / © Reuters

Водночас саме F-35A виконували ключові завдання:

подавлення систем ППО Ірану (SEAD)

прикриття угруповання ударних літаків після завершення атаки

Командир 388-го винищувального авіакрила Чарльз Феллон заявив, що в операції були підтверджені “усі ті можливості F-35, про які говорили роками”, а сам літак довів актуальність “для сьогоднішніх і завтрашніх боїв”.

Іран запускав “дуже сучасні системи” — але жодна не змогла захопити F-35

Командир 34-ї експедиційної ескадрильї Аарон Озборн підтвердив, що F-35 успішно придушили позиції ЗРК, тоді як іранські сили намагалися уразити американські “невидимки” за допомогою “дуже сучасних систем” протиповітряної оборони.

Проте:

жоден F-35 не був вражений ,

Ірану не вдалося навіть отримати якісні засоби наведення,

малопомітність та засоби РЕБ F-35 повністю зірвали роботу ППО.

Що це були за “сучасні системи”, американці не уточнили — і не виключено, що формулювання спеціально залишили розмитим.

Що могло працювати по F-35: версія про Bavar-373

Іран у 2019 році презентував власний “таємничий” ЗРК Bavar-373, який нібито:

має дальність 200–300 км,

перевищує можливості С-400 (за заявами Тегерана),

створений для боротьби з малопомітними цілями.

Втім, жодних підтверджень реальних характеристик комплексу немає — а операція “Опівнічний молот” стала черговим натяком на те, що іранські заяви можуть бути перебільшеними.