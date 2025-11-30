- Дата публікації
F-35 провели операцію під носом у ППО Ірану: чому ракети не спрацювали
Американські F-35 успішно подавили ППО Ірану під час операції “Опівнічний молот”. Дізнайтесь, чому сучасні іранські ЗРК не змогли виявити винищувачі п’ятого покоління.
Повітряні сили США вперше офіційно розкрили роль винищувачів п’ятого покоління F-35A в операції “Опівнічний молот” (Midnight Hammer), під час якої у червні американські війська завдали ударів по іранських ядерних об’єктах.
Про це розповідає Defense Express.
F-35 працювали по ППО Ірану — і противник не зміг їх виявити
У місії брали участь 125 літаків, включно з 7 бомбардувальниками B-2, які скинули 14 важких протибункерних бомб GBU-57. Формально операцію назвали успішною, однак незалежні оцінки свідчать: шкода для іранської ядерної програми виявилася меншою за очікування.
Водночас саме F-35A виконували ключові завдання:
подавлення систем ППО Ірану (SEAD)
прикриття угруповання ударних літаків після завершення атаки
Командир 388-го винищувального авіакрила Чарльз Феллон заявив, що в операції були підтверджені “усі ті можливості F-35, про які говорили роками”, а сам літак довів актуальність “для сьогоднішніх і завтрашніх боїв”.
Іран запускав “дуже сучасні системи” — але жодна не змогла захопити F-35
Командир 34-ї експедиційної ескадрильї Аарон Озборн підтвердив, що F-35 успішно придушили позиції ЗРК, тоді як іранські сили намагалися уразити американські “невидимки” за допомогою “дуже сучасних систем” протиповітряної оборони.
Проте:
жоден F-35 не був вражений,
Ірану не вдалося навіть отримати якісні засоби наведення,
малопомітність та засоби РЕБ F-35 повністю зірвали роботу ППО.
Що це були за “сучасні системи”, американці не уточнили — і не виключено, що формулювання спеціально залишили розмитим.
Що могло працювати по F-35: версія про Bavar-373
Іран у 2019 році презентував власний “таємничий” ЗРК Bavar-373, який нібито:
має дальність 200–300 км,
перевищує можливості С-400 (за заявами Тегерана),
створений для боротьби з малопомітними цілями.
Втім, жодних підтверджень реальних характеристик комплексу немає — а операція “Опівнічний молот” стала черговим натяком на те, що іранські заяви можуть бути перебільшеними.