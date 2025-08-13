Італійські F-35 піднімалися на перехоплення російських літаків: подробиці

F-35 / © Associated Press

Реклама

13 серпня 2025 року два італійські винищувачі F-35 Lightning II з авіабази Емари в Естонії піднялися в повітря для перехоплення російських літаків, що наблизилися до кордонів повітряного простору НАТО.

Про це пише Global Defense News з посиланням на Повітняне командування НАТО.

Це перший випадок, коли Італія застосувала свої винищувачі п’ятого покоління у Балтійському регіоні в межах місії з патрулювання. Подія відбулася лише через кілька днів після того, як подібну операцію здійснили угорські Gripen, що свідчить про зростання інтенсивності російських повітряних маневрів у регіоні.

Реклама

За даними НАТО, підйом італійських F-35 став відповіддю на збільшення кількості польотів російських військових літаків поблизу повітряного простору країн Балтії. У таких випадках дії пілотів відпрацьовуються за стандартними процедурами: винищувачі супроводжують іноземні літаки, щоб запобігти порушенню кордонів.

В Альянсі наголошують, що такі інциденти підвищують ризик помилкових рішень і непередбачених зіткнень у небі, особливо в умовах загострення відносин між НАТО та Росією.

Нагадаємо, також у Литві прикордонники збили невеликий безпілотник, який залетів на територію цієї країни НАТО з Білорусі. Знищений дрон знайшли приблизно за 4 км від кордону. Він був обладнаний GPS-пристроєм.

А очільниця Міноборони Литви Довіле Шакалене заявила про відсутність ознак того, що дрон був навмисно спрямований на територію країни НАТО, і наголосила, що він не становив загрози для населення.