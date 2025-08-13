ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Італійські F-35 піднімалися на перехоплення російських літаків: подробиці

Балтійське небо стало ареною протистояння: вперше в регіоні італійські F-35 піднялися на перехоплення російських літаків.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
F-35

F-35 / © Associated Press

13 серпня 2025 року два італійські винищувачі F-35 Lightning II з авіабази Емари в Естонії піднялися в повітря для перехоплення російських літаків, що наблизилися до кордонів повітряного простору НАТО.

Про це пише Global Defense News з посиланням на Повітняне командування НАТО.

Це перший випадок, коли Італія застосувала свої винищувачі п’ятого покоління у Балтійському регіоні в межах місії з патрулювання. Подія відбулася лише через кілька днів після того, як подібну операцію здійснили угорські Gripen, що свідчить про зростання інтенсивності російських повітряних маневрів у регіоні.

За даними НАТО, підйом італійських F-35 став відповіддю на збільшення кількості польотів російських військових літаків поблизу повітряного простору країн Балтії. У таких випадках дії пілотів відпрацьовуються за стандартними процедурами: винищувачі супроводжують іноземні літаки, щоб запобігти порушенню кордонів.

В Альянсі наголошують, що такі інциденти підвищують ризик помилкових рішень і непередбачених зіткнень у небі, особливо в умовах загострення відносин між НАТО та Росією.

Нагадаємо, також у Литві прикордонники збили невеликий безпілотник, який залетів на територію цієї країни НАТО з Білорусі. Знищений дрон знайшли приблизно за 4 км від кордону. Він був обладнаний GPS-пристроєм.

А очільниця Міноборони Литви Довіле Шакалене заявила про відсутність ознак того, що дрон був навмисно спрямований на територію країни НАТО, і наголосила, що він не становив загрози для населення.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie