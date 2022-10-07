F**k you Putin: міністерка оборони Чехії привітала президента Росії з 70-річчям

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова продемонструвала футболку з написом F**k you Putin для привітання очільника Кремя Володимира Путіна з днем народження.

Відповідний твіт із фото вона опублікувала у Twitter.

"Я дякую друзям, які створили колекцію Gift for Putin, за подарунок для мене. Коли ще я маю одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію щодо одного з найбільших злочинців нашої епохи? Скоро ми переможемо", - написала Чернохова.

Děkuji přátelům ze sbírky Dárek pro Putina za dárek pro mě.



Kdy jindy bych si měla obléknout jejich triko, než právě 7. října a sdělit svůj občanský postoj k jednomu z největších zločinců naší éry. Brzy zvítězíme. ✌https://t.co/nj1JeqMgMQ pic.twitter.com/RMgnk8tmAb — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 7, 2022

Нагадаємо, експерти вважають, що в Росії Володимиру Путіну вже почали шукати заміну, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов висловив переконання, що для Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

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