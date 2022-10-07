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F**k you Putin: міністерка оборони Чехії привітала президента Росії з 70-річчям

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F**k you Putin: міністерка оборони Чехії привітала президента Росії з 70-річчям

Фото: Associated Press

Яна Чернохова вдягла футболку з красномовним написом.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова продемонструвала футболку з написом F**k you Putin для привітання очільника Кремя Володимира Путіна з днем народження

Відповідний твіт із фото вона опублікувала у Twitter.

"Я дякую друзям, які створили колекцію Gift for Putin, за подарунок для мене. Коли ще я маю одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію щодо одного з найбільших злочинців нашої епохи? Скоро ми переможемо", - написала Чернохова.

Нагадаємо, експерти вважають, що в Росії Володимиру Путіну вже почали шукати заміну, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов висловив переконання, що для Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

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Дата публікації
Перегляди
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