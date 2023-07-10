"Фабрика немовлят" і "українські гвинтівки" на мітингах у Франції: як у Twitter поширюють фейки

Найбільші виробники фейкових новин в Інтернеті поширюють свою дезінформацію про Україну через Twitter.

Twitter поширює фейкові новини про Україну, опубліковані акаунтами з синьою галочкою. Деякі з них переглянули мільйони людей.

Про це йдеться у статті ВВС.

Видання виявило чотири основні неправдиві повідомлення про Україну, опубліковані кількома акаунтами з синіми галочками, тобто обліковими записами, які платили за Twitter Blue, щоб їхній вміст рекламувався іншим користувачам, і які зібрали мільйони переглядів.

"Зброя з України" на заворушеннях у Франції

У мережі було опубліковано багато фейкових повідомлень про нещодавні заворушення у Франції, але один вірусний пост минулого тижня був присвячений військовій допомозі США Україні.

На ньому був скріншот того, що виглядало як заголовок із сайту новин, разом із зображенням двох гвинтівок.

"Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, прийшли з України", - йдеться у заголовку.

Кілька акаунтів Twitter із підписками Blue поділилися цією публікацією, яку переглянули понад мільйон разів.

Фото: BBC

Журналісти видання відстежили, що повідомлення походить з прокремлівських каналів у Telegram.

Саме зображення, використане в дописі, з’явилося вперше у російському військовому блозі 2012 року про змагання зі стрільби на полігоні під Москвою.

Журналісти не змогли знайти жодної онлайн-статті з таким заголовком і зображенням, і немає жодних доказів того, що будь-яка зброя, надана Україні США, використовувалася під час нещодавніх заворушень у Франції.

"Фабрики немовлят"

The People's Voice — також відомий як YourNewsWire, один із найбільших розповсюджувачів фейкових новин — написав статтю, де неправдиво стверджував, що російські солдати знайшли українські "фабрики немовлят", де дітей вирощують для "дитячих секс-борделів" або"вилучення органів".

Фото: BBC

BBC встановила, що кілька облікових записів Twitter Blue просували цю фейкову статтю, зібравши сотні тисяч переглядів.

Зазначається, що підконтрольні Кремлю пропагандистські засоби масової інформації мають історію просування необґрунтованих заяв про незаконне вилучення органів в Україні.

Удар по Краматорську

Ще одну фейкову новину поширили у Twitter про ракетний удар по Краматорську 27 червня. У статті йшлося, що удар нібито був завданий Україною помилково та влучив у військові казарми, де перебували "війська НАТО" та "іноземні найманці".

Фото: BBC

Нагадаємо, що внаслідок цієї російської атаки загинули 13 людей, в тому числі діти. Зокрема, загинули українська письменниця Вікторія Амеліна, 14-річні близнючки Юля та Аня Аксьонченко, які були єдиними дітьми у своєї мами. Понад 60 отримали поранення, серед них – дев'ятимісячна Мія.

Росіяни атакували місто "Іскандерами". Вони поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

Зеленський "скасував вибори"

В одній із статтей перекрутили заяву президента Володимира Зеленського про майбутні вибори в Україні.

На запитання, чи будуть вибори в Україні наступного року,Зеленський відповів: "Якщо ми виграємо [війну], то вони будуть. Це означає, що не буде воєнного стану, не буде війни. Вибори мають бути в мирний час, коли є ніякої війни, відповідно до закону".

Коментуючи цю заяву, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який критикував допомогу США Україні, сказав у своєму нещодавно запущеному шоу в Twitter, що Зеленський "покінчив з демократією в Україні".

Фото: BBC

У виданні нагадали, що Конституція України забороняє розпуск парламенту та вибори під час воєнного стану, тобто чинний президент і парламент залишатимуться при владі до скасування періоду воєнного стану.

Довідково: до того, як Ілон Маск став власником Twitter у жовтні 2022 року, синя галочка вказувала на те, що компанія перевірила особу особи. Тепер Twitter надає галочку кожному, хто платить за підписку.

Раніше повідомлялося, скільки грошей ворог витрачає на фейки та як їх викрити.

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