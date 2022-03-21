Екстремістські соцмережі: суд у Росії заборонив Facebook та Instagram

Екстремістські соцмережі: суд у Росії заборонив Facebook та Instagram

Рішення поки не поширюється на WhatsApp.

Суд у Москві 21 березня визнав компанію Meta Platforms екстремістською організацією. Відповідно до рішення, Facebook та Instagram заборонені та підлягають негайному блокуванню на території Росії.

Про це повідомляє низка російських засобів масової пропаганди.

Відповідне рішення ухвалив Тверський суд. Рішення поки не поширюється на WhatsApp. Як зачитав суддя на засідання, блокування соціальних мереж має відбутися негайно.

Нагадаємо, опівночі у понеділок, 14 березня (за московським часом) у Російській Федерації закрили доступ користувачів до соціальної мережі Instagram. Російських блогерів закликають переходити у "конкурентноспроможні" соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники".

Також у Кремлі планують заборонити платформу YouTube. Ймовірно, блокування відбудеться до кінця наступного тижня, тобто 27 березня.

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