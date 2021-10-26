Facebook видалила відео президента Бразилії із заявою про зв'язок між COVID-вакцинами і СНІДом

Facebook видалила відео президента Бразилії із заявою про зв'язок між COVID-вакцинами і СНІДом

Болсонару заявив, що у COVID-вакцинованих людей нібито "розвивається синдром набутого імунодефіциту".

Соціальна мережа Facebook видалила зі своєї платформи відеоролик, на якому президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляв про зв'язок вакцини від COVID-19 з виникненням СНІДу.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що у четвер, 21 жовтня, бразильський лідер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, у якому із посиланням на нібито інформацію з Великої Британії сказав, що "у вакцинованих людей розвивається синдром набутого імунодефіциту".

Водночас представники охорони здоров'я Сполученого Королівства відкинули це твердження, вказавши бразильському агентству новин G1, що заяви їхнього президента є помилковими.

Хибність тверджень Болсонару також підтвердили в Об'єднаній програмі Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІД або ЮНЕЙДС. Там наголосили, що схвалені нині вакцини проти коронавірусу є безпечними для людей, інфікованих ВІЛ.

У понеділок, 25 жовтня, у Facebook видалили допис Болсонару. "Наша політика не дозволяє стверджувати, що вакцини від COVID-19 вбивають людей або завдають їм серйозної шкоди", - йдеться у заяві Facebook.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента Бразилії Жаїра Болсонару вакцинуватися від коронавірусу. У відповідь бразильський лідер вказав, що поки не отримав щеплення.

Як повідомлялося, президент Венесуели заявив про "диво-ліки" від коронавірусу і потрапив у "бан" в Facebook. Ніколас Мадуро назвав Carvativir, пероральний розчин, отриманий з чебрецю, "чудодійними краплями", які нібито можна використовувати проти коронавірусу в профілактичних і терапевтичних цілях.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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