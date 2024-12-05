Фахівці ГУР здійснили успішну кібератаку проти підсанкційного Газпромбанку: подробиці

Сотні тисячі росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через неробочі застосунки.

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи російського підсанкційного "Газпромбанку", який входить до трійки найбільших банків Росії.

Про це повідомили РБК-Україна, NV і 24Канал із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Внаслідок потужної DDOS-атаки клієнти Газпромбанку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача банку.

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Панічні коментарі росіян в соцмережах та скарги на сторінках банку підтверджують успіх проведеної кібероперації.

"Атака також заблокувала роботу терміналів, а в громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд. Аналогічна проблема накрила громадський транспорт Воронежа", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники перехопили нову розмову військових РФ на Донеччині, під час якої командир підрозділу окупаційної армії наказує підлеглому здійснити воєнний злочин ― стратити військовополоненого.

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