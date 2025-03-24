Факап століття: радник Трампа випадково додав журналіста до секретного чату з планом атаки на Ємен

Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц випадково додав редактора The Atlantic у секретний груповий чат у Signal, де обговорювалися конфіденційні операції, зокрема удари по хуситах.

Про це розповідає сам журналіст Джеффрі Голдберг у публікації на The Atlantic.

Голдберг розповів, що 11 березня він отримав запит на з'єднання в месенджері Signal від користувача, який назвався Майклом Волтцом. Журналіст спочатку подумав, що це – фейковий аккаунт, який намагається вивідати в нього різну інформацію.

"Мені відразу спало на думку, що хтось міг маскуватися під Волтца, щоб якось заманити мене в пастку. Сьогодні зовсім не рідкість, коли зловмисники намагаються спонукати журналістів поділитися інформацією, яка може бути використана проти них", – пише Голдберг.

Ще через два дні журналіст отримав повідомлення про те, що його включають до чату під назвою "Хусити ПК тісна група".

У чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національнї розвідки Тульсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа тощо. Подальше листування в групі містило деталі планування та обговорення удару американських військ по Ємену, який відбувся 15 березня.

Наступного дня в чаті почалася, за словами Голдберга, "захоплююча політична дискусія" за участю акаунту під ім'ям віце-президента США Венса.

У ході листування Джей Ді Венс писав: "Якщо ви вважаєте, що нам слід це зробити (бомбити хуситів – ред.), давайте. Я просто ненавиджу знову рятувати Європу". Порятунок Європи, про який говорить Ді Венс, має на увазі твердження Сполучених Штатів, що атаки хуситів у Червоному морі завдають основної шкоди насамперед для судноплавства та економіки європейських країн.

Гегсет відповів: "Я повністю поділяю вашу огиду до нахлібництва Європи. З їхнього боку це виглядає шкода. Але Майк має рацію, ми єдині на планеті, хто може це зробити. Більше нікого близько немає".

"У мене були великі сумніви, що ця текстова група справжня, тому що я не міг повірити, що керівництво національної безпеки Сполучених Штатів повідомлятиме через Signal про неминучі військові плани. Я також не міг повірити, що радник президента з національної безпеки був би настільки необачний, щоб залучити головного редактора The Atlantic до таких дискусій з високопоставленими чиновниками США, аж до віце-президента включно", – ділиться емоціями журналіст.

Гольдберг стверджує, що Гегсет 15 березня анонсував перші удари по Ємену, назвавши точний час, який співпав із першими повідомленнями про бомбардування в соцмережах. Саме тоді він зрозумів, що чат – справжній.

Фото: The Atlantic

За його словами, багато повідомлень з чату містили настільки секретну інформацію, що їх публікація могла б вважатися держзрадою. Голдберг добровільно покинув групу і направив офіційні запити всім чиновникам, які перебували в чатах. Речник Ради нацбезпеки США Браян Х'юз підтвердив журналісту справжність групи Signal.

"Зважаючи на все, це справжній ланцюжок повідомлень, і ми вивчаємо, як до нього був випадково доданий ваш номер", – повідомив Х'юз.

Нагадаємо, що 15 березня США здійснили авіаційні та морські атаки по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Ємені.

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