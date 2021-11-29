"Факт "тортур у в'язниці": у Саакашвілі діагностували посттравматичний стресовий розлад

Затриманий перебуває у військовому шпиталі.

У експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у Горійському військовому шпиталі, підтвердили синдром посттравматичного стресового розладу.

Про це з посиланням на президентку центру "Емпатія" Маріам Джішкаріані повідомило видання "Грузія Online".

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За її словами, Саакашвілі перебуває у військовому шпиталі, але потребує стаціонарного мультидисциплінарного лікування – реабілітації. Джішкаріані наголошує, що діагноз пов'язаний із фактом "тортур у в'язниці та в пенітенціарній системі, є також неврологічна симптоматика".

"Ви знаєте, що йдеться про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Рішення про судовий процес (призначений на 29 листопада - Ред.) він ухвалить сам, він не має такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду", - зауважила Джишкаріані.

До слова, енцефалопатія - це захворювання мозку, яке спричиняє дефіцит вітаміну В1. Хвороба може спричинити сплутаність свідомості, порушення м'язової координації, проблеми із зором.

Слід зауважити, що стан Саакашвілі погіршився через голодування. Він 50 днів відмовлявся від їжі після затримання у Тбілісі. За висновками лікарів тюремної лікарні, де він спочатку перебував, у політика була висока ймовірність розвитку епілепсії або коми, яка може мати летальний кінець.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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