Фанат Путіна Міхалков потрапив до лікарні: пропагандисти пишуть, що він у тяжкому стані

Путінський пропагандист Микита Міхалков потрапив до лікарні через захворювання на грип. Деякі пропагандисти повідомляють, що він у тяжкому стані.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Пропагандистський телеграм-канал Baza заявив, що нібито у Міхалкова діагностували захворювання на коронавірус. Також у фаната Путіна нібито діагностували пневмонію, його стан оцінюють як тяжкий.

Проте прессекретарка путініста заявила, що його госпіталізували нібито через грип.

Зазначимо, що Микита Міхалков активно підтримує масові вбивства українців та поширює путінську пропаганду. Він також заявляв про те, що українську мову потрібно знищити, бо це нібито поширює "русофобію".

"Якщо предмети викладатимуться українською мовою – це катастрофа. Це закладена міна на всю історію", – видав пропагандист.

Міхалков також вигадував фейки про "біолабораторії" та міфічні "нацизм і фашизм" в Україні, щоб виправдати жорстокі вбивства українців.

Раніше Україна оголосила в міжнародний розшук російського режисера та актора Микиту Міхалкова через підтримку російської війни. Також ЄС запровадив санкції проти Міхалкова.

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