В Нідерландах на виборах перемагає противник України та ЄС: хто такий Вілдерс та чому його порівнюють з Орбаном

В середу, 22 листопада, у Нідерландах пройшли дострокові парламентські вибори. Відповідно до результату екзит-полу, перемогу здобула ультраправа Партія свободи (PVV), яку очолює Герт Вілдерс. Вона, найімовірніше, отримає 37 місць у нижній палаті парламенту.

"PVV більше не можна ігнорувати. Ми будемо керувати країною", – заявив політик.

Чим прославився одіозний Герт Вілдерс та які наслідки матиме його перемога – дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про позицію Вілдерса

Як відзначає The Guardian, Вілдерс є відвертим євроскептиком і вже давно виступає за те, щоб уряд Нідерландів повернув собі контроль над кордонами країни. Йдеться, зокрема, про скорочення імміграції та виплат в бюджет союзу, а також накладання вето на будь-яке подальше розширення ЄС. Щобільше, в контексті нашої держави політик:

до повномасштабного вторгнення РФ говорив про те, що Україна має виконувати Мінські угоди й закликав Київ порозумітися з південно-східними регіонами;

наполягає на тому, що Нідерланди мають припинити підтримку України – військову, політичну та економічну;

відмовився бути присутнім на виступі президента України Володимира Зеленського в Палаті представників Нідерландів;

розкритикував відкриття ринку ЄС для фермерів з України.

Вілдерс є лютим противником ісламу. Так, з 2004 року політичний діяч перебуває під цілодобовим захистом через побоювання щодо переслідувань екстремістами через його гострі висловлювання. У 2016 році політика визнали винним у расовій дискримінації та образі етнічної групи на мітингу його партії – він назвав марокканців "покидьками". Ще раніше, 2011 року, його звинувачувався за цією ж статтею, але був виправданий судом. Тоді Вілдерс заявляв про "войовничу природу ісламу" і закликав заборонити мусульманську імміграцію.

Очільник нідерландської PVV Герт Вільдерс / Фото: Associated Press

Проросійський фанатизм

Раніше нідерландський політик неодноразово висловлював своє захоплення експрезидентом США Дональдом Трампом та Віктором Орбаном – прем'єр-міністром Угорщини, який прямо зараз блокує допомогу Україні від ЄС.

Вілдерса називають справжнім "фанатом" кремлівського диктатора Володимира Путіна, який виступає проти "істеричної русофобії". Ба більше, він налаштований боротися з нею, а також заявив, що Росія – йому не ворог. Політик має намір відвідати Москву наступного року, щоб запевнити: "не усі в Нідерландах налаштовані антиросійськи".

Лідер PVV також заявив, що розуміє почуття Росії "після натовського оточення".

"Я великий шанувальник НАТО та американців, але тут Росія має рацію", – сказав він.

Вілдерс – "кошмар" для ЄС

У виданні Politico наголошують, хоча Вілдерс останніми тижнями пом'якшив свою антиісламську риторику, немає жодних ознак того, що він хоче пом'якшити свій євроскептицизм після перемоги на виборах. Очевидно, що другом для об'єднання він точно не стане.

"Навіть якщо голландських виборців не переконати наслідувати приклад британців вийти з ЄС, всі ознаки того, що очолюваний Вілдерсом уряд у Гаазі, як і раніше, буде кошмаром для Брюсселя", – пишуть аналітики.

При цьому наразі незрозуміло, чи вдасться Вілдерсу зібрати коаліцію. Йому потрібно 76 місць у 150-місцевому парламенті.

Так, якщо Вілдерс буде готовий відмовитись від своєї вимоги про референдум в обмін на владу, його перемога все одно викличе тремтіння в інститутах ЄС. У випадку об'єднання центристських партій з метою недопущення Вілдерса, відзначають у виданні, можливо, доведеться заплатити гнівом голландських виборців.

Які обіцянки дав політик

Слід зауважити, що високий рівень підтримки його партії населенням Нідерландів пояснюється саме антиміграційною позицією Вілдерса. Річ у тім, що нідерландців не влаштовує той факт, що багато мігрантів живуть в країні та не працюють, а їхні потреби фінансуються з податків громадян. На цьому й вирішив зіграти політик.

"Основні причини, з яких виборці підтримали Вілдерса, – це його антиімміграційна програма, а також його позиція щодо кризи вартості життя та в галузі охорони здоров'я", – стверджує професор політології Амстердамського університету Сара де Ланге.

За її словами, провідні партії "легітимізували Вілдерса", зробивши імміграцію ключовим питанням.

Вілдерс обіцяв бути "прем'єр-міністром для всіх" у Нідерландах, незалежно від їх релігій, походження, статі чи будь-чого іншого, додавши, що ціни на життя є більш важливим пріоритетом.

Герт Вільдерс під час передвиборчої кампанії / Фото: Associated Press

Ідеологічні партнери привітали Вільдерса

Своєю чергою, угорський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, висловив радість з приводу перемоги на парламентських виборах у Нідерландах ультраправої та антиєвропейської Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса.

"Вітер змін уже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!", – йдеться у його повідомленні.

Угорський прем'єр також доповнив допис GIF-файлом з уривком кліпу на пісню гурту Scorpions під назвою Wind of Change.

До вітань приєдналася й лідерка французької ультраправої партії "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

"Вітаю Герта Вілдерса та PVV з вражаючим виступом на парламентських виборах, який підтверджує зростаючу прихильність до захисту національної ідентичності. Саме тому, що є народи, які відмовляються бачити, як гасне національний факел, надія на зміни залишається живою в Європі", – написала вона.

Самому Герту Вільдерсу, зазначають у Tagesshau, дещо важко повірити, що його партія перемогла на виборах у Нідерландах із великою перевагою. Тим часом у своїх перших інтерв'ю, як і під час передвиборчої кампанії, Вільдерс виглядає помірним та майже стриманим. Він готовий іти на компроміс і вимагає цього від інших сторін.

Нагадаємо, згідно з результатами, друге місце на виборах посів Альянс лейбористів і зелених лівих, який очолює ексєврокомісар Франс Тіммерманс – вони отримують 25 місць. Трійку лідерів закриває консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте VVD, яка набирає 24 місця – на десять менше, ніж 2021 року.

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