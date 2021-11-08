Фанат Трампа, який був учасником нападу на Капітолій, попросив політичного притулку в Білорусі

Фанат Трампа, який був учасником нападу на Капітолій, попросив політичного притулку в Білорусі

Один із найбільш розшукуваних ФБР злочинців з’явився у програмі державного білоруського телебачення.

Прихильник експрезидента Дональда Трампа, який був учасником штурму будівлі Конгресу США у Вашингтоні 6 січня, Еван Ньюман перетнув кордон з Білоруссю і попросив там притулку.

Про це він розповів у ефірі державного телеканалу “Беларусь 1”.

Інтерв’ю білоруські журналісти записали у Бресті на кордоні з Польщею. Він розповів, що нібито прибув до Білорусі з України в серпні, де провів кілька місяців після прибуття до Європи в березні. Ньюман стверджував, що змушений був тікати з України від переслідувань місцевих спецслужб.

48-річний уродженець Каліфорнії входить до списку людей, яких ФБР розшукує в США. На батьківщині йому висунуто звинувачення у кількох злочинах, пов’язаних із подіями у Вашингтоні під час штурму Капітолію, зокрема у нападі на поліцейських.

За інформацією телеканалу, його було було затримано на білорусько-українському кордоні ще 15 серпня цього року. За його словами, він прилетів із США до Італії літаком, звідти – поїздом до Швейцарії, автомобілем - до Німеччини та Польщі, а потім переїхав до України, де проживав у Житомирі приблизно чотири місяці.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп подав до суду на комітет Конгресу з розслідування штурму Капітолія від 6 січня з вимогою заборонити оприлюднення пов'язаних з атакою документів.

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