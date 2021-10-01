Фантастичне кохання: у США інфіковані COVID чоловік і дружина померли з різницею в одну хвилину

Пара не встигла отримати щеплення від коронавірусу.

В американському Мічигані інфіковані коронавірусом чоловік і дружина померли в один день - з різницею у декілька хвилин.

Подружжя перебувало в одній лікарняній палаті, повідомляє Fox 17.

Кел і Лінда Данем планували зробити COVID-щеплення, адже дбали про власне здоров'я і загалом вели здоровий спосіб життя. Утім, на початку вересня, за кілька днів до дати вакцинації, у них погіршилося самопочуття. Згодом їх шпиталізували до медзакладу з підвердженим коронавірусом. За словами дочки померлих Сари, стан батьків стрімко погіршувався і їх підключили до апаратів ШВЛ. Утім, їхнє здоров'я не покращувалося.

У неділю, 26 вересня, Кел попросив працівників лікарні перевезти його в палату до дружини. В 11:07 за місцевим часом він помер. За хвилину - об 11:08, померла Лінда.

"Мама завжди говорила татові, що якщо він помре раніше за неї, то вона буде поруч з ним в цей момент. Так і вийшло", - згадує жінка.

Американка каже, що для її батьків цей шлюб став другим і найщасливішим. За словами Сари, вони все робили разом: регулярно ходили до церкви і походи, проводили час з онуками. "Кохання, яке вони знайшли після попереднього шлюбу, фантастичне. Вони були тією самою парою, на яку дивишся і думаєш: "Хочу, щоб у мене теж так було в старості", - каже жінка.

Як повідомлялося, подружжя з американського міста Детройт померло від коронавірусу в різних лікарнях в один день. Пара прожила у шлюбі 22 роки, і за цей час у них народилися семеро дітей.

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