РФ заявила про черговий напад на посольство у Швеції Фото: Russian Embassy in Sweden

Реклама

У неділю вранці, 7 вересня, на територію російського посольства у Швеції невідомий дрон скинув пластиковий пакет із фарбою.

Про інцидент повідомило дипломатичне представництво РФ у своєму Telegram-каналі.

В посольстві країни-агресорки назвали це «черговим нападом із використанням безпілотника».

Реклама

У заяві нагадується, що попередня подібна атака на посольство відбулася 25 травня, а ще кілька схожих інцидентів зафіксовано проти Торговельного представництва Росії у Швеції, а саме в Стокгольмі 17 червня, 5 липня та 21 серпня.

Російські дипломати скаржаться, що дронові атаки тривають понад рік і, на їхню думку, вже перетворилися на «систематичне явище». Водночас поліція Швеції досі не встановила ані виконавців, ані організаторів цих акцій.

Представники посольства також заявили, що Стокгольм «послідовно ігнорує» зобов’язання за Віденською конвенцією 1961 року щодо безпеки дипломатичних установ, і поклали «повну відповідальність за наслідки» на шведську сторону.

Нагадаємо, 25 травня посольство РФ у Швеції вже повідомляло про випадок, коли дрон скинув ємність із фарбою біля головного входу.

Реклама

Речниця МЗС Росії Марія Захарова тоді заявила, що Швеція отримає офіційну ноту протесту. А російські пропагандистські медіа, зокрема RT, стверджували, що це вже 12-й подібний інцидент упродовж року.

Минулого року Швеція будує нові субмарини, щоб стримувати Росію в Балтійському морі.

Раніше йшлося про те, що шведські спецслужби підозрюють, що церква Казанської ікони Божої Матері у Вестеросі може бути прикриттям для шпигунської діяльності Росії.