"Фаршем там бути?": Лукашенко зробив несподівану заяву про війну на боці Путіна, але є нюанс

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано заявив, що не підтримує ідею участі білорусів у війні проти України, водночас наголосивши, що очолювана ним країна залишається союзницею Росії.

Про це повідомляє білоруський канал NEXTA, який цитує виступ білоруського диктатора в Гродно.

За словами Лукашенка, Білорусь не планує відправляти своїх громадян на бойові дії за межами країни.

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«Ми що маємо піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що хочемо м’ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо», — заявив він.

Водночас уже за кілька хвилин він нагадав про союзницькі відносини з Москвою, фактично пом’якшуючи свою позицію.

Окремо Лукашенко звернувся до сусідніх держав, зокрема Польщі, Литви та України.

«Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити», — сказав він.

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При цьому Лукашенко не уточнив, від кого саме планує «захищати» сусідів та хто їм загрожує.

Нова загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко вважає, що Україна має враховувати ризик нових провокацій з боку Білорусі, зокрема на київському та західному напрямках, де подібні загрози вже фіксувалися на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Попри відсутність ударних угруповань на кордоні, Москва посилила тиск на Мінськ для залучення білоруських військ до війни, що підвищує ризики нових провокацій або повторного вторгнення.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зухвало відповів на застереження командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяр) Бровді про 500 цілей, які існують на території Білорусі.

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