Фатальний шторм: друг кинувся рятувати серфера і сам потонув

Шторм / © Associated Press

Потужний шторм в австралійському Мельбурні забрав життя двох людей. 36-річний серфер-новачок з Британії загинув, коли його дошка зламалася на величезних хвилях. Його 43-річний друг кинувся у воду, щоб врятувати його, але також потонув.

Про це пише Daily Mail.

Трагедія сталася на пляжі Франкстон на південному сході Мельбурна в середу близько 5-ї вечора за місцевим часом. 36-річний громадянин Великої Британії, маючи «мінімальний досвід» у серфінгу, вийшов у воду під час сильного шторму.

У цей час у регіоні фіксували пориви вітру швидкістю до 138 км/год. За даними поліції, дошка чоловіка, ймовірно, зламалася під натиском хвиль, і він почав тонути.

Його 43-річний друг, побачивши, що серфер потрапив у біду, кинувся у воду у відчайдушній спробі врятувати його. На жаль, він також не зміг впоратися зі стихією.

Екстрені служби отримали повідомлення про двох чоловіків у воді. Рятувальний вертоліт за допомогою лебідки витягнув обох на берег, однак вони вже не подавали ознак життя. Реанімувати їх не вдалося.

Шторм забрав життя двох людей / © Daily Mail

Інспектор поліції штату Вікторія Мелісса Ніксон підтвердила, що серфер був недосвідченим. «Схоже, він тільки вчився серфінгу», — сказала вона.

Поліція наголосила, що погодні умови того дня були абсолютно непридатними для виходу на воду, незалежно від рівня підготовки.

Влада різко розкритикувала рішення виходити у воду в таку погоду, зазначивши, що це наражає на небезпеку не лише самих плавців, але й тих, хто кидається їм на допомогу.

«Не варто плавати або займатися серфінгом в таких умовах. Ви наражаєте на ризик себе. Ви наражаєте на ризик людей, які кидаються вам на допомогу. Ви наражаєте на ризик служби екстреної допомоги», — заявила інспектор Ніксон.

Під час рятувальної операції один із поліцейських тактиків, який двічі спускався у воду, отримав легкі травми.

Потужний шторм завдав значної шкоди в регіоні. Станом на вечір середи понад 12 000 домогосподарств та підприємств залишилися без електроенергії. Через сильний вітер були скасовані навіть кінні перегони на Кубку Джилонга.

