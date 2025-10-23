- Дата публікації
Фатальний шторм: друг кинувся рятувати серфера і сам потонув
Потужний шторм в Австралії (вітер до 138 км/год) забрав життя двох людей.
Потужний шторм в австралійському Мельбурні забрав життя двох людей. 36-річний серфер-новачок з Британії загинув, коли його дошка зламалася на величезних хвилях. Його 43-річний друг кинувся у воду, щоб врятувати його, але також потонув.
Про це пише Daily Mail.
Трагедія сталася на пляжі Франкстон на південному сході Мельбурна в середу близько 5-ї вечора за місцевим часом. 36-річний громадянин Великої Британії, маючи «мінімальний досвід» у серфінгу, вийшов у воду під час сильного шторму.
У цей час у регіоні фіксували пориви вітру швидкістю до 138 км/год. За даними поліції, дошка чоловіка, ймовірно, зламалася під натиском хвиль, і він почав тонути.
Його 43-річний друг, побачивши, що серфер потрапив у біду, кинувся у воду у відчайдушній спробі врятувати його. На жаль, він також не зміг впоратися зі стихією.
Екстрені служби отримали повідомлення про двох чоловіків у воді. Рятувальний вертоліт за допомогою лебідки витягнув обох на берег, однак вони вже не подавали ознак життя. Реанімувати їх не вдалося.
Інспектор поліції штату Вікторія Мелісса Ніксон підтвердила, що серфер був недосвідченим. «Схоже, він тільки вчився серфінгу», — сказала вона.
Поліція наголосила, що погодні умови того дня були абсолютно непридатними для виходу на воду, незалежно від рівня підготовки.
Влада різко розкритикувала рішення виходити у воду в таку погоду, зазначивши, що це наражає на небезпеку не лише самих плавців, але й тих, хто кидається їм на допомогу.
«Не варто плавати або займатися серфінгом в таких умовах. Ви наражаєте на ризик себе. Ви наражаєте на ризик людей, які кидаються вам на допомогу. Ви наражаєте на ризик служби екстреної допомоги», — заявила інспектор Ніксон.
Під час рятувальної операції один із поліцейських тактиків, який двічі спускався у воду, отримав легкі травми.
Потужний шторм завдав значної шкоди в регіоні. Станом на вечір середи понад 12 000 домогосподарств та підприємств залишилися без електроенергії. Через сильний вітер були скасовані навіть кінні перегони на Кубку Джилонга.
