Файли Епштейна: одна з жертв заявила про секс з принцем Ендрю

Принц Ендрю / © Associated Press

Листування з архіву Джеффрі Епштейна відкрило деталі про те, як фінансист організував для колишнього принца Ендрю знайомство з дівчиною у Лондоні. Зокрема, у документах йдеться про підготовку особистої вечері та передавання контактів для прямого спілкування.

Про це пише BBC.

З опублікованого листування випливає, що в серпні 2010 року Епштейн звернувся до адресата, записаного у його контактах як «Герцог», із пропозицією організувати вечерю з дівчиною під час її перебування у Лондоні. У своєму повідомленні він окремо підкреслив її особисті якості, назвавши жінку розумною, привабливою та надійною.

Жінка, яка не є громадянкою Великої Британії, на той момент була у віці близько 20 років. За словами адвоката, після ночі, проведеної у будинку принца Ендрю, їй нібито організували екскурсію Букінгемським палацом та чаювання.

Вона стверджує, що її змусили до сексу з Ендрю двічі — між 2001 і 2002 роками — один раз у Нью-Йорку та один раз на приватному острові Епштейна в Карибському морі.

Серед оприлюднених матеріалів є й інші листи 2010 року, де обговорюються можливі зустрічі між Епштейном і принцом Ендрю у Великій Британії. Зокрема, в одному з повідомлень ішлося про вечерю у Букінгемському палаці та можливість поспілкуватися у приватній обстановці.

Ендрю — знову у центрі скандалу / © Associated Press

Що відомо про скандал з Ендрю

Син британської королеви Єлизавети II герцог Йоркський Ендрю спробував виправдатися через свою дружбу з американським мільярдером Джеффрі Епштейном, який наклав на себе руки в тюремній камері, куди його помістили до суду за звинуваченням у примусі неповнолітніх до сексуального рабства.

Бажаючи, за його власними словами, прояснити факти навколо «приятельських або дружніх відносин, що існували в минулому» з фінансистом, герцог Йоркський заявив: «За весь час знайомства я бачився з ним рідко, ймовірно, не частіше одного-двох разів на рік».

«Я зупинявся у нього в гостях в різних місцях. Жодного разу за той обмежений час, що я проводив з ним, я не бачив нічого схожого на ту поведінку, яка стала причиною його арешту і вироку — я не був свідком такої поведінки й не підозрював про неї».

Перше знайомство з Епштейном відбулося 1999 року, сказав принц Ендрю.

Через скандал у пресі й спаплюжену репутацію сину Єлизавети II 2011 року довелося відмовитися від статусу спецпосланця Великої Британії з торгівлі та припинити їздити до США.

Справа Епштейна

Вперше звинувачення проти мільярдера, учасника й організатора світських вечірок і приятеля знаменитостей (від Білла Клінтона до Дональда Трампа) прозвучали 2005 року: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їхньою дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.

Фінансиста звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період від 2002 до 2005 роки.

2010 року він вийшов на свободу умовно-достроково. Після цього поліція Нью-Йорка зареєструвала його як правопорушника, який скоїв сексуальні злочини, «третього рівня» — тобто з високим ризиком рецидиву.

2019 року слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. Епштейн покінчив життя самогубством у тюремній камері.

У 66-річного фінансиста було багато відомих друзів та знайомих. Серед них — президент США Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон та британський принц Ендрю. Деякі з його відомих знайомих були втягнуті у висунення звинувачень проти фінансиста, що лише підживлювало теорії змови та дезінформації.

Напередодні розсекречено нові файли — там вказується, що мільярдер Білл Гейтс підхопив венеричне захворювання, перебуваючи у контакті з російськими дівчатами. Також у файлах понад 1000 разів згадується прізвище Путіна.