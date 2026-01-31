Файли Епштейна: Трампа звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої, а Білл Гейтс підхопив венеричну хворобу

Мінʼюст США опубліковував нові файли Епштейна / © Getty Images

Реклама

Міністерство юстиції опублікувало понад три мільйони сторінок документів, потенційно пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна. Вони включають 2 тисячі відео та 180 тисяч зображень.

Про це пише BBC.

Серед оприлюднених файлів також є значна кількість цензурованих документів і електронних листів.

Реклама

Зокрема, у новій порції файлів понад три тисячі разів згадується імʼя президента США Дональда Трампа. Вказується, що він влаштовував у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» вечірки, куди Епштейн приводив дітей, а президент США виставляв їх на «аукціон» серед багатіїв.

У документах також містяться свідчення про звинувачення на адресу Трампа в нібито зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

У Мін’юсті підкреслюють, що опубліковані документи можуть містити неперевірені дані, адже до справи долучили все, що люди надсилали до ФБР. Після публікації Мінʼюст видалив дві версії документа, проте зараз файл знову доступний на сайті відомства.

Серед опублікованих файлів також є електронний лист Епштейна від 2013 року, де він писав, що у засновника Microsoft Білла Гейтса вивили інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав купити йому ліки.

Реклама

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив на пресконференції, що масштабна партія файлів ознаменувала кінець запланованих адміністрацією Трампа публікацій відповідно до закону.

За його словами, в документах містяться «значні» правки, з огляду на винятки із закону, що дозволяють закреслювати певні документи, зокрема ідентифікаційну інформацію про жертв або матеріали, що стосуються поточних розслідувань. Попередні публікації також були сильно відредаговані, що викликало критику з боку деяких членів Конгресу.

Як Трамп пов’язаний з Епштейном

Під час своєї президентської кампанії 2024 року Трамп обіцяв оприлюднення «файлів Епштейна». Але вже після перемоги на виборах весь час намагався уникнути цього кроку. Ще в липні він називав документи «брехнею» і «нудними».

Тиск на Трампа посилився після того, як конгресмени від Демократичної партії з наглядового комітету Палати представників оприлюднили три електронні листи, які були серед 20 тисяч документів, що їх витребували від компаній, котрі були пов’язані з Епштейном. У цих листах згадувався чинний президент США.

Реклама

Трамп та Епштейн оберталися у тих самих бізнесових та суспільних колах наприкінці 1980-х років та, судячи з усього, стали близькими друзями. 1990 року Епштейн придбав будинок, розташований лише за три кілометри від угіддя Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді.

2019 року Епштейну висунули обвинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Тоді Трамп сказав: «Я не думаю, що розмовляв з ним останні 15 років». Після смерті Епштейна Трамп закликав до повного розслідування справи свого колишнього друга. Шість років потому американський президент знову повернувся до цієї позиції.

Трампу офіційно не висували жодних звинувачень у зв’язку з Епштейном, і він заперечує будь-яку обізнаність про злочини Епштейна. Однак скандал переслідує його вже кілька місяців, почасти тому, що він обіцяв оприлюднити ці документи під час своєї президентської кампанії 2024 року.