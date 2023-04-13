ФБР арештувало 21-річного військового, якого підозрюють у "зливі" секретних документів - NYT

У Пентагоні вважають, що секретні документи були опубліковані навмисно.
ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки.
Про це пише The New York Times.
Агенти ФБР прийшли до помешкання військовослужбовця Джека Тейшейра. ФБР заявило в четвер, що провело арешт і продовжує проводити "санкціоновані правоохоронні заходи" в Норт-Дайтоні. Американський чиновник підтвердив, що ФБР заарештувало військовослужбовця Тейшейра.
На прес-конференції в Пентагоні бригадний генерал Патрік С. Райдер відмовився відповідати на конкретні запитання про витік інформації, заявивши, що розслідування триває, і переадресував справу до Міністерства юстиції.
"Це справа правоохоронних органів, - сказав генерал Райдер.
Він додав: "Це був навмисний злочинний акт".
Нагадаємо, напередодні у США спалахнув скандал. У Мережу були злиті секретні документів американської розвідки, які стосуються війни Росії проти України, ситуації в Росії.
Підозрюваним у витоку секретної інформації виявився виявився 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.
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