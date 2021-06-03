ФБР підтвердило причетність хакерів з РФ до кібератаки на світового лідера з виробництва м'яса JBS

Байден обговорить масштабну кібератаку на JBS із Путіним під час саміту в Женеві.

Одна з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS у середу, 2 червня, відновила роботу "переважної більшості" своїх виробничих підприємств після масштабної кібератаки.

Про це повідомляє телеканал NY1.

"Наші системи знову в мережі, і ми не шкодуємо ресурсів для боротьби з цією загрозою, - заявив Андре Ногейра, генеральний директор JBS USA. - У нас є плани з кібербезпеки для вирішення таких проблем, і ми успішно їх виконуємо".

Також читайте Хакери з Росії зупинили заводи світового лідера з виробництва м'яса JBS

Тим часом у ФБР заявили, що за злом відповідає пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.

"Ми приписали атаку JBS до REvil і Sodinokibi і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться в заяві ФБР.

У Білому домі ж обіцяють порушити це питання під час саміту президента США Джо Байдена з лідером РФ Володимиром Путіним в Женеві.

"Президент Байден переконаний, що президент Путін і уряд Росії повинні зіграти свою роль в припиненні і запобіганні цих атак", - заявила в середу речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ми продовжимо підтримувати зв'язок з Москвою. Ми продовжимо доводити, що відповідальні країни повинні вживати рішучих заходів проти мереж вимагачів", - додала вона.

Як повідомлялося, у вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки.

Хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

У травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з’явилося повідомлення із наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".

Оператор згодом підтвердив, що заплатив 4,4 мільйона доларів групі хакерів, які зламали його комп'ютерні системи. Російські хакери зупинили роботу найбільшого трубопроводу США – "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання