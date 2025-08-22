ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
2 хв

У будинку затятого критика та ексрадника Трампа провели обшуки: що шукало ФБР

Агенти ФБР провели обшук у будинку Джона Болтона, колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки.

Автор публікації
Руслана Сивак
Джон Болтон

Джон Болтон / © Getty Images

У Вашингтоні відбувся обшук у будинку колишнього радника президента Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Обшук був частиною розслідування, яке розпочав директор Федерального бюро розслідування Каш Патель.

Про це пише The NY Post

Федеральні агенти прибули до резиденції Болтона в Бетесді, штат Меріленд, о 7 ранку. Розслідування, яке, ймовірно, стосується секретних документів, розпочали ще кілька років тому. За словами високопосадовця США, адміністрація Байдена раніше закрила його «з політичних причин». Болтон прокоментував подію загадковим дописом у соцмережі X: «НІХТО не стоїть вище закону… Агенти ФБР виконують завдання».

Цей інцидент стався на тлі тривалого конфлікту між Болтоном і Трампом. Болтона раніше звинувачували у розголошенні секретної інформації у його книжці «Кімната, де це сталося». Вона була опублікована 2020 року. Міністерство юстиції розпочало розслідування щодо книги ще у вересні 2020 року.

За день до обшуку Патель заявив, що колишній директор ФБР Джеймс Комі дозволив витік секретних документів. Він нібито вводив Конгрес в оману перед виборами 2016 року. Патель також пообіцяв боротися з корупцією у федеральному уряді.

Раніше колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявляв, Російський диктатор Путін вийшов переможцем після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Також він попереджав, що кремлівський диктатор на переговорах із президентом Дональдом Трампом застосує «навички агента КДБ», щоб переконати американського лідера у своїй готовності до миру.

